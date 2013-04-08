На Львовщине в военном колледже состоялся очередной выпуск слушателей

Как отметил председатель экзаменационной комиссии – начальник Военного колледжа сержантского состава полковник Игорь Мурашов, около семидесяти сержантов повышали свою профессиональную подготовку по специальностям «Администрирование в военных подразделениях», «Организация хранения вооружения, военной техники и имущества» и «Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей».

Также со слушателями были проведены занятия по таким дисциплинам, как ресурсное обеспечение войск, правовые основы военного управления, истории войн и вооруженных конфликтов, специальная физическая подготовка и спорт и огневая подготовка.

Завершилось обучение сержантов сдачей комплексных выпускных экзаменов по соответствующим специальностям, во время которых они показали высокий уровень теоретической и практической подготовки.

– По результатам обучения среди выпускников особенно хотел бы отметить старшего сержанта Ольгу Заярную и старшего прапорщика Вячеслава Дацюка, окончивших курсы с отличными показателями, – сообщил в заключительном слове полковник Игорь Мурашов.

После окончания экзаменов в торжественной обстановке выпускникам были присвоен соответствующий уровень и выданы соответствующие свидетельства.