Почти 150 человек стали контрактниками в воинских частях 6-го армейского корпуса

Так, с начала года почти 150 человек изъявили желание проходить военную службу по контракту в воинских коллективах армейского объединения. Как сообщил начальник отдела личного состава - заместитель начальника штаба 6-го армейского корпуса полковник Александр Киричек, подавляющее большинство новоиспеченных контрактников - это молодые люди, для которых армейская служба прекрасной перспективой для реализации планов на будущее.

- Кроме стабильного денежного обеспечения, военнослужащие службы по контракту получают неплохой социальный пакет, который включает в себя служебное жилье, возможность учиться без отрыва от военной службы в высших военных учебных заведениях оборонного ведомства, а также бесплатное медицинское обслуживание.

Также офицер рассказал, что среди будущих профессионалов 6 военнослужащих имеют высшее образование, более 90 человек не проходили срочную службу вообще, а 13 юношей перешли на контракт со срочной.

Большинство граждан изъявили желание проходить службу по контракту в рядах 17-й отдельной танковой, 92-й и 93-й отдельных механизированных, а также 55-й отдельной артиллерийской бригады, дислоцированные в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Также немало юношей решили проходить военную службу по контракту в 91-м инженерном полку, в городе Ахтырка Сумской области. Следует добавить, что данная воинская часть уже несколько лет комплектуется исключительно военнослужащими службы по контракту.