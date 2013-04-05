Военные проверили уже 43 гектара территории артиллерийской базы вблизи Новобогдановки
16:22, 05 апреля 2013Армия
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За прошедшую неделю личный состав сводного отряда на территории бывшей артиллерийской базы возле села Новобогдановка Запорожской области выявил и обезвредил 2269 взрывоопасных предмета.
Как отметил командир сводного отряда подполковник Иван Тищенко, все работы выполняются согласно графику и с соблюдением мер техники безопасности.
- На сегодняшний день уже очищено 43 гектара территории. Опасными остаются 17.6 гектара, на которых еще не проводились работы по разминированию, - подчеркнул подполковник Иван Тищенко.
Темпы работ по разминированию может замедлиться, если в ближайшее время не будет принято решение о вывозе с территории бывшей артиллерийской базы остатков металлических бетонных конструкций.
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