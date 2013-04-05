Военные проверили уже 43 гектара территории артиллерийской базы вблизи Новобогдановки

Как отметил командир сводного отряда подполковник Иван Тищенко, все работы выполняются согласно графику и с соблюдением мер техники безопасности.

- На сегодняшний день уже очищено 43 гектара территории. Опасными остаются 17.6 гектара, на которых еще не проводились работы по разминированию, - подчеркнул подполковник Иван Тищенко.

Темпы работ по разминированию может замедлиться, если в ближайшее время не будет принято решение о вывозе с территории бывшей артиллерийской базы остатков металлических бетонных конструкций.