В Житомире прошла рабочая встреча наших военных с французским военным советником

В Житомирском объединенном городском военном комиссариате в рамках Плана работы руководящей группы по координации действий по внедрению Программы реализации Концепции кадровой политики в Вооруженных Силах Украины на первом полугодии 2013 года прошла очередная встреча французского военного советника полковника Жан Луи Делет с руководством Главного управления личного состава Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и военных комиссариатов области.

Иностранный гость ознакомился со спецификой организации работы районного (городского) военного комиссариата по системе отбора военнослужащих по контракту и резервистов, а также с организацией призыва на срочную службу.

Полковник Жан Луи делет выразил свое удовлетворение проведенной встречей, на которой был обсужден ряд проблемных вопросов. Французский военный советник ответил на вопросы наших соотечественников о социальных гарантиях и льготах военнослужащих в его стране в период прохождения военной службы и при увольнении в запас.

В свою очередь заместитель начальника Главного управления личного состава ГШ ВС Украины полковник Игорь Николаенко отметил, что наметились положительные тенденции в направлении усовершенствования работы по реализации программы перехода Вооруженных Сил на военную службу по контракту. Встреча дает возможность скорректировать определенные направления выполнения государственного задания, чтобы не повторять ошибки государств, уже перешли на комплектование военнослужащими по контракту.