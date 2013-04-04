Военные начали реставрацию Мемориального комплекса обороны Одессы "411-я береговая батарея"

С просьбой о помощи в восстановлении комплекса в военных обратилось руководство города-героя и области. Согласно распоряжению начальника Одесского гарнизона - командующего Южного оперативного командования генерал-майора Анатолия Сиротенко в воинских частях и учреждениях гарнизона были сформированы рабочие команды, а на территории Мемориала определен объем и виды необходимых работ.

Как рассказал заместитель начальника гарнизона по воспитательной работе полковник Сергей Масленко, реставрация экспозиций 411-й береговой батареи проводится в рамках подготовки к празднованию очередной годовщины освобождения города-героя Одессы от немецко-фашистских захватчиков 10 апреля.

В течение недели военнослужащие очистят и покрасят образцы боевой техники и вооружения, выставлены на Мемориальном комплексе, уберут и благоустроят смотровые площадки и часть парковой зоны.

Вместе с военными гарнизона над уборкой территории работают активисты из числа студенческой и учащейся молодежи Одессы.

Полковник Сергей Масленко сообщил, что ко Дню Победы с участием военнослужащих гарнизона будет упорядочена и реставрированы памятники, кладбища, братские могилы, мемориальные комплексы и другие объекты, связанные с подвигом советских воинов в годы Великой Отечественной войны.