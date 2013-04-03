Минобороны: Военная техника, стоящая на вооружении ВСУ, соответствует требованиям

- Вчера я проводил инспекцию в 30-й отдельной механизированной бригаде в Новоград-Волынском. Были подняты по тревоге 7 подразделений Сухопутных войск, авиации, войск ПВО. В итоге могу сказать, что военная техника, которая сегодня стоит на вооружении Вооруженных Сил Украины, соответствует требованиям. Но мы не стоим на месте, и не стоит на месте промышленность, - отметил Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства сообщил, что для перевооружения Вооруженных Сил Украины новыми и модернизированными образцами на период до 2017 года необходимо 125 миллиардов гривен. Сегодня этот вопрос согласовывается с Министерством финансов Украины.

- Окончательную точку над "и" в этом вопросе поставит Президент Украины. На его поддержку рассчитывает Министерство обороны Украины, - отметил Павел Лебедев.