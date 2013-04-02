В западных областях Украины военные готовы противостоять возможным весенним паводкам

Особенно обеспокоены ситуацией на Волыни, Закарпатье, Львовщине и Ровенщине. Именно руководители этих областей первыми обратились к командованию воинских частей и гарнизонов о помощи силами и средствами во время ледохода и возможного паводка.

В штабе 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины состоялась служебное совещание, в ходе которой рассматривались вопросы подготовки подразделений и аварийно-спасательных команд воинских частей к ликвидации последствий стихии.

По словам командира армейского корпуса генерал-лейтенанта Игоря Колесника, определены личный состав, технику и средства для ликвидации последствий в случае возникновения весенних паводков. Проверено и подготовлено инженерную и автомобильную технику, имеющиеся плавсредства, спасательные жилеты, средства электроснабжения, их готовность к применению.

В зоне ответственности воинских частей армейского корпуса назначен эвакуационно-спасательные группы и подрывные команды. Личный состав, привлеченный к проведению эвакуационно-спасательных работ, прошел необходимую подготовку. Начальникам гарнизонов предписано тесно сотрудничать с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и местных органов власти в вопросах координации действий в случае чрезвычайных ситуаций.

В частности, на Ровенщине прошли совместные командно-штабные тренировки спасателей и подразделений Вооруженных Сил Украины по ликвидации последствий возможного весеннего половодья в западном регионе.

По легенде учений, в реке Иква вследствие резкого поднятия уровня воды был разрушен мост и возникла угроза подтопления жилых зданий. Немедленно была проведена оповещения и организована работа местного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. На место происшествия через несколько минут прибыли оперативно-спасательные подразделения служб гражданской защиты района, тяжелая инженерная и специальная техника 107-го Центра дорожного обеспечения Вооруженных Сил Украины. Спасатели мощной насосной станцией оперативно откачали воду и укрепили берег реки. Военнослужащие с помощью специально оборудованного КРАЗа, перекрывая установленный норматив, установили временный мост.

Для противодействия возможным паводкам и для борьбы с другими капризами природы на базе 107-го Центра дорожного обеспечения Центрального управления инженерных войск Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Ровенщине, создана оперативная группа и отряд по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера .

Для мгновенного реагирования на ситуации, возникающие в постоянной готовности находятся необходимые силы и средства. В состав отряда, который возглавляет начальник инженерной службы отдела технического обеспечения майор Иван Ливандовський, входят группы связи, радиационной и химического наблюдения, палаточного городка и инженерного обеспечения, а также 10 единиц специальной и дорожно-строительной техники, технические средства и т.п..

По словам командира Центра дорожного обеспечения полковника Олега Безрукова, одно из подразделений Центра, которая дислоцируется на Житомирщине в Новоград - Волынский, также находится в готовности оказать помощь людям и местным органам власти в локализации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.