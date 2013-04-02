Во Львове прошло обучение с использованием моделирования «Золотой лев – 2013»

На этот раз свои командирские навыки в условиях виртуального боя испытали будущие командиры механизированных и танковых подразделений, которые уже в этом году заканчивают обучение на факультете боевого применения войск Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Согласно главному замыслу учения, к которому были привлечены около 100 курсантов и научно-педагогических работников военного вуза, военнослужащие должны были в составе батальонной тактической группы ликвидировать незаконные вооруженные формирования в ходе стабилизационных действий отдельной механизированной бригады.

По словам начальника кафедры тактики подполковника Юрия Фтемова, который руководил мероприятием, во время проведения подобных учений курсанты имеют возможность в режиме реального времени отрабатывать задачи, предусмотренные сценарием. Этому, в частности, способствует постоянное наращивание обстановки и отработка соответствующих вводных.

– Структура обучения построена таким образом, чтобы курсанты выполняли должностные обязанности по разным должностям штаба и подразделениям батальона. Большинство действий происходит с помощью компьютеров на виртуальном тактическом фоне. Такие возможности предоставляет оборудованный по последним требованиям Центра имитационного моделирования военного вуза, – рассказал подполковник Юрий Фтемов.

По его словам, чтобы предоставить будущим офицерам необходимые навыки по использованию программы имитационного моделирования JCATS, которая применяется во время подобных учений, с ними был проведен недельный курс. Также они изучили необходимую военную терминологию по стандартам многонациональных штабов.

Для создания реалистичности во время нынешних учений в роли бойцов незаконных вооруженных формирований действовали наиболее подготовленные курсанты. Также будущие командиры должны были взаимодействовать с представителями местной общины и представителями средств массовой информации, которых имитировали воспитанники других факультетов вуза.

– Такое нововведение дает возможность сформировать у курсантов психологическую готовность к управлению подразделениями и принятию правильных решений в реальных условиях, – сообщил помощник руководителя учения по военно-гражданскому сотрудничеству полковник запаса Олег Бойко. – Ведь настоящий командир должен не только умело пользоваться знаниями по специальности и решительно действовать на поле боя, но и понимать потребности гражданского населения и успешно сотрудничать с представителями масс-медиа.

С начала года такое обучение в военном вузе произошло уже во второй раз. В январе незаконные вооруженные формирования на виртуальном поле боя обезвредили выпускники факультета аэромобильных войск и разведки. А в ближайшем будущем руководство высшего военного учебного заведения планирует привлекать к командно-штабным учениям с использованием имитационного моделирования воспитанников Академии младших курсов.