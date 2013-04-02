В украинских ВМС открыли антипиратский центр

В Севастополе начал практическую деятельность учебно-тренировочный центр морских операций Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (НТЦМО ВМС ВС Украины), назначением которого является подготовка определенных национальных подразделений и подразделений других стран для совместных действий с силами НАТО, ЕС или в составе других коалиций антипиратской направленности на море.

В Академии Военно-Морских Сил им.Нахимова, на базе которого создано НТЦМО ВМС ВС Украины, состоялась торжественная церемония открытия учебных курсов, первыми пройдут определенные военнослужащие из числа командного состава фрегата "Гетман Сагайдачный", экипаж вертолета Ка-27 и подразделение досмотровой команды , что спланированные к участию осенью текущего года в операции НАТО по противодействию пиратству "Океанский щит".

Заместитель командующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки контр-адмирал Денис Березовский во время церемонии открытия отметил, что основными задачами НТЦМО ВМС ВС Украины является обобщение опыта привлечения активов украинского флота и флотов других стран в антипиратских и других морских операций, организовывать учебный процесс и осуществлять подготовку определенных подразделений (групп слушателей) по учебным курсам.

- Наши национальные курсы "привязаны" к международным стандартам в вопросах отработки единых процедур в борьбе с пиратством и незаконными перевозками на море. За первые два года, используя собственный опыт и опыт наших иностранных коллег, мы планируем подготовить своих специалистов и тренеров, а в дальнейшем, с получением соответствующей аккредитации, приглашать для прохождения обучения на курсах и иностранных специалистов, - отметил контр-адмирал Денис Березовский.

Начальник НТЦМО ВМС ВС Украины капитан 2 ранга Владимир Жук во время брифинга рассказал присутствующим, что в состав вновь военно-учебного организма входят военнослужащие, имеющие опыт участия в морских операциях антипиратской и антитеррористической направленности, и получили соответствующие сертификаты НАТО. По словам офицера, в настоящее время в Центре разработано около 10 учебных теоретических и практических курсов, в частности, по организации и порядку действий досмотровой команды, экипажей плавсредств и другие.

Курсы в НТЦМО ВМС Украины начнутся 2 апреля теоретическими занятиями, а через некоторое время они продолжатся практические занятиями, основу которых составят тактико-специальное, воздушная, огневая, физическая и другие виды подготовки.

В церемонии открытия НТЦМО ВМС ВС Украины приняли участие представители руководства Академии ВМС им.Нахимова, духовенства. Настоятель храма Святого праведного Федора Ушакова иерей Игорь Тышкевич освятил помещение учебно-тренировочного центра морских операций Военно-Морских Сил ВС Украины.