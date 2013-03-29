Харьковские военные пожарные отработали ликвидацию условного возгорания

Фото: Минобороны Украины

В ходе собрания пожарные с привлечением сил и средств практически отработали пожарно-тактические учения по тушению условного пожара на пункте заправки горюче-смазочными материалами. Всего в тушении условного пожара были задействованы семь единиц техники и 33 человека.

По плану обучения предполагалось, что пожар произошел во время заправки автомобиля топливом. Из-за нарушения правил пожарной безопасности на АЗС с заправочного пистолета начало выливаться топливо, и загорелось из-за замыкания проводки у автомобиля.

За согласованными действиями военных пожарных во время тушения пожара следило командование Северного территориального отдела пожарной безопасности.

– Одним из элементов учений стала проверка плана пожарной безопасности военной части в расчете сил и средств для тушения пожара, – рассказал начальник Северного территориального отдела пожарной безопасности полковник Вячеслав Столба. – Также мы предоставили методическую помощь в организации и проведении совместных действий военных пожарных подразделений с подразделениями местной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, – отметил офицер.

В итоге пожарные смогли локализовать пожар и не дали ему перекинуться на резервуары с горючим.

За отличное выполнение обязанностей группа военнослужащих была поощрена грамотами и благодарностями.