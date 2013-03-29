В Вооруженных Силах продолжается конкурс на лучшего командира взвода Сухопутных войск

В нем приняли участие 18 лучших командиров учебных взводов из разных воинских частей центра: танкисты, пехотинцы, десантники, разведчики, зенитчики, автомобилисты и т.д.. На этом этапе они соревновались на уровне своих воинских частей.

По условиям конкурса, офицеров оценивали по личным показателям в физической подготовке, специальных военных дисциплинах и уровни командирских навыков.

- В итоге были выбраны 9 командиров взводов, которые в сентябре этого года примут участие во 2-м этапе конкурса на лучшего командира взвода Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, - сообщил заместитель начальника 169-го учебного центра - начальник учебного отдела полковник Владимир Баяк.

Победители 1-го этапа были награждены почетными грамотами.