На Днепропетровщине состоялись боевые стрельбы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, на Новомосковском общевойсковом полигоне, на Днепропетровщине, в рамках занятий по боевой подготовке воины-десантники 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Сухопутных войск выполнили боевые стрельбы из самоходно-артиллерийского орудия 2С9 "Нона" и из зенитных установок ЗУ-23-2.

Личный состав самоходно-артиллерийского дивизиона подполковника Евгения Коростелева после поднятия по тревоге осуществил марш и занял огневые позиции. После этого воины отработали ведение огня залпом по групповой цели, упражнения стрельб с распределением целей между батареями, постановкой недвижимого и движимого заградительного огня.

Как отметил командир бригадной артиллерийской группы подполковник Сергей Спесивов, данные стрельбы были итоговыми в согласованные самоходно-артиллерийского дивизиона, поэтому от их исхода зависела и общая оценка данного подразделения. По предварительным результатам личный состав дивизиона с поставленной задачей справился.

В то же время личный состав отдельного зенитного артиллерийского взвода соединения совершенствовал навыки в выполнении практических боевых стрельб из зенитных установок ЗУ-23-2. По условиям стрельб, зенитчики должны были поразить неподвижные мишени типа БТР на расстоянии от 800 до 1000 метров. В свою очередь ночью они выполнили упражнение по стрельбе по осветительной мини.

Как отметил командир зенитного ракетного артиллерийского дивизиона подполковник Владимир Сердюк, данные занятия с боевой стрельбой из зенитных установок ЗУ-23-2 стали одним из последних этапов в слаживании отдельного зенитного артиллерийского взвода дивизиона.