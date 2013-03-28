В Василькове состоялся семинар с офицерами-психологами

Руководитель мероприятия, начальник Социально-психологического центра Вооруженных Сил Украины полковник Владимир Наконечный в своем выступлении акцентировал внимание на актуальных вопросах психологической работы в воинских коллективах.

– Сущность психологического консультирования заключается в предоставлении офицером-психологом непосредственной психологической помощи, создавая условия, при которых военнослужащий открывает и осознает новые возможности в решении своих психологических проблем, – отметил полковник Владимир Наконечный.

Основные направления социально-психологического консультирования, предложенные представителями Социально-психологического центра ВС Украины в ходе семинара, позволят на практике снизить уровень стрессовой ситуации и устранить конфликт в воинском коллективе путем длительных поддерживающих и обучающих отношений.