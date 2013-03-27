Кабаненко рассказал о создании благотворительного фонда для помощи военнослужащим

- Уже сегодня есть необходимость в помощи военнослужащим, чья жизнь находится под угрозой, в связи с чем министр обороны Украины принял решение об учреждении благотворительного Фонда "Защитник Отечества - Спаситель".

- Для основания Фонда Павел Лебедев выделил 750 тысяч гривен из личных средств. В субботу состоится заседание Наблюдательного совета Фонда с участием Министра обороны, на котором будут приняты первые решения о выделении денежной помощи и объявлены перспективы дальнейшего развития Фонда, - отметил адмирал Игорь Кабаненко.