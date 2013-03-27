Кабаненко рассказал о создании благотворительного фонда для помощи военнослужащим
18:25, 27 марта 2013Армия
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В радиопередаче "Повестка дня" адмирал Игорь Кабаненко рассказал радиослушателям об инициативе Министра обороны Украины Павла Лебедева по созданию благотворительного фонда для помощи военнослужащим.
- Уже сегодня есть необходимость в помощи военнослужащим, чья жизнь находится под угрозой, в связи с чем министр обороны Украины принял решение об учреждении благотворительного Фонда "Защитник Отечества - Спаситель".
- Для основания Фонда Павел Лебедев выделил 750 тысяч гривен из личных средств. В субботу состоится заседание Наблюдательного совета Фонда с участием Министра обороны, на котором будут приняты первые решения о выделении денежной помощи и объявлены перспективы дальнейшего развития Фонда, - отметил адмирал Игорь Кабаненко.
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