В ликвидации последствий непогоды принимали участие более 4800 военнослужащих

Первый заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины ответил на вопросы, касающиеся участия украинских военнослужащих в ликвидации последствий снежных заносов, реформирования Вооруженных Сил Украины, деятельности благотворительного Фонда "Защитник Отечества - Спаситель" и другие.

- Во время нашего разговора военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно с подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают эффективно преодолевать последствия непогоды - расчищают заторы, освобождают из снежного плена автомобили, восстанавливают транспортное сообщение между населенными пунктами. Сумы, Житомир, Ровно, Хмельницкий, Львов - украинские военные успевают везде, чтобы помочь пострадавшим, - отметил адмирал Игорь Кабаненко. - Мы работаем бок о бок со всеми министерствами и ведомствами, при этом лучше координируем действия с подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с которыми мы сейчас работаем в едином законодательном поле.

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщил, что с 15 марта 2013 году до выполнения задач по оказанию помощи населению в 10 областях Украины и Киеве привлекалось свыше 4800 военнослужащих и более 270 единиц техники.

За это время было расчищено более 7200 км автомобильных дорог, эвакуированы более 1230 единиц гражданского автотранспорта и обеспечены обогревов и питанием около 1000 человек.