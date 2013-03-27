В Кот-д'Ивуар будут направлены 3 вертолета Ми-24 и около 40 военнослужащих

Заместитель командующего прибыл в дислокации украинских миротворцев с целью познакомиться с руководящим составом отряда и осмотреть условия жизнедеятельности отряда. В ходе визита прошел брифинг, во время которого бригадный генерал заслушал доклады офицеров о состоянии авиационной и специальной техники, способность к выполнению задач по назначению, сообжили в пресс-службе ведомства.

- В течение всех 18 ротаций пребывания в Либерии личный состав 56-го отдельного вертолетного отряда вносит огромный вклад в стабилизационные процессы и поддержание мира не только в этой, но и в соседних государствах, - подчеркнул Али Сабир. Он отметил, что прибыв впервые в месторасположение украинского контингента, ему также интересно, какая нужна помощь от командования миссии и лично от него, в выполнении заданий. Интересовали бригадного генерала и вопросы подготовки группы к передислокации в Кот-д'Ивуар.

- До отправки предварительно подготовлено 3 вертолета Ми-24 и около 40 военнослужащих из состава 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии, - отметил полковник Петр Плис. - Как только завершится полностью строительство базового лагеря и аэродрома вблизи населенного пункта Ман в Республике Кот-д'Ивуар, и будет получен соответствующий приказ, туда будет введена авиационная группа.

После завершения брифинга бригадный генерал осмотрел столовую, где проводятся ремонтные работы, и поинтересовался, как осуществляется подготовка лагеря к сезону дождей.