Министр обороны Лебедев: Госпиталь в Центральном регионе будет и впредь функционировать

Фото: Министерство обороны Украины

Об этом сегодня, 15 марта, заявил министр обороны Украины Павел Лебедев во время рабочей поездки в Винницкий гарнизон. Он ознакомился с состоянием дел в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона.

Павел Лебедев провел встречу с коллективом медицинского персонала военного лечебного учреждения, представителями городских и областных ветеранских организаций.

– Я знаком с проблемой, возникшей вокруг Военно-медицинского клинического центра Центрального региона в связи со слухами относительно реформирования и закрытия этого военно-медицинского учреждения. Хочу подчеркнуть, что эта проблема надуманная, никаких оснований для его реформирования, сокращения нет, – отметил он.

По словам Павла Лебедева, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона при любых реформах в Вооруженных Силах Украины будет существовать как Военно-медицинский клинический центр.

– Это заведение оказывало, оказывает и будет оказывать медицинскую помощь как военнослужащим, так и пенсионерам Министерства обороны Украины и ветеранам Вооруженных Сил. И гражданское население не только Винницы и Винницкой области, но и любой области центральной Украины сможет получать здесь высококачественную как медицинскую помощь, так и санаторно-курортное лечение, – подчеркнул Министр обороны Украины.

– Военная медицина будет только развиваться как в качественном оказании медицинских услуг, так и в закупке нового, современного медицинского оборудования и надлежащего обеспечения медицинскими препаратами, – констатировал Павел Лебедев.