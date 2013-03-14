Корвет "Тернополь" вернулся с первой за время Независимости боевой службы

Во время похода корабль во взаимодействии с авиацией осуществлял мероприятия, связанные с защитой интересов Украины в исключительной (морской) экономической зоне Украины, а также контролем судоходства в рамках выполнения задач антитеррористической операции "Черноморская гармония".

На причале в городе постоянной дислокации корабль встречали члены военного совета, ветераны флота, родные военных моряков.

Командир корабля капитан 3 ранга Олег Григорьев, сойдя на берег, доложил командующему ВМС Украины вице-адмиралу Юрию Ильину, что поставленные задачи выполнены. После этого на борту "Тернополя" к экипажу со словами приветствия обратился командующий флотом.

- Вашему экипажа выпала честь первыми на украинском флоте выполнять подобные задачи. Первыми быть всегда трудно, но вы успешно прошли этот тест, - отметил командующий.

Со словами приветствия также обратились почетный председатель общественной организации "Ветераны Военно-Морских Сил Украины" вице-адмирал в отставке Николай Клитный, помощник министра обороны, бывший командующий украинских ВМС адмирал запаса Виктор Максимов.

По окончании проведенного на борту "Тернополя" заслушивания командира корабля, командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин в интервью журналистам отметил, что поход осуществлялся на выполнение задачи, поставленной Министром обороны Украины. Руководитель вида Вооруженных Сил отметил, что несением боевой службы в определенных районах Черного моря восстановлено ​​присутствие ВМС в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

- Корабль прошел почти 1400 морских миль, экипаж выполнил поставленные перед ним задачи. Эта боевая служба была первой за годы Независимости Украины и такая практика будет осуществляться в течение года. Военно-Морские Силы будут постоянно представлены боевыми кораблями в тех районах, которые важны с точки зрения защиты национальных интересов, - отметил командующий.