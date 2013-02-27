В Житомире юные разработчики показали свои высокотехнологичные наработки

Организатором выставки выступила Житомирская ОГА совместно с Центром высокотехнологичной творчества молодежи при Житомирском военном институте имени С.П. Королева НАУ.

Мероприятие состоялось по направлениям: кибернетическая безопасность, информационная безопасность, экологическая безопасность, космические технологии, связь и информатизация, банковские технологии, роботизированные комплексы, радиотехнические системы, радиоэлектроника, энергетика и энергосберегающие технологии, защита информации, системы мониторинга (дистанционного зондирования Земли и др. .), программные продукты.

Целью мероприятия было привлечение творческой молодежи - молодых ученых, студентов, школьников Житомирщины к научной и научно-технической деятельности, изобретательской и рационализаторской работе, практических разработок в сфере высоких и критических технологий, использование творческого и научного потенциала, креативного мышления молодежи в развитии всех отраслей государства , содействия развитию Украины через высокотехнологическое развитие регионов и т.д..

На выставке особое внимание уделялось действующим компьютерным программам и макетам разработок.

Ход проведения научно-технической выставки транслировался в он-лайн режиме на сайте военного института.

Среди участников научно-технической выставки учащиеся и студенты школ Житомирской, лицеев, гимназий, вузов, которые представляли свои разработки, и руководство Житомирской ОГА, Житомирского облсовета, города Житомира, представители заказчиков военного института, руководство и личный состав военного института.

Среди разработок особый интерес вызвал программный комплекс Юрия Дерпака, который он создавал под руководством генерал-майора Юрия Даника - начальника Житомирского военного института. Комплекс обеспечивает максимальную визуализацию процессов обработки входных данных по алгоритму TRIPLE DATA ENCRYPTION STANDARD. На данный момент на программный комплекс получено авторское свидетельство.

Интересными также были проекты "Фукусима" - 3D тренажер по ликвидации экологических катастроф (разработчик - Владислав Герус, ученик 11-го класса, руководитель - Николай Тарасюк), разработка учебно-тренировочного комплекса для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (проект Владимира Прилипко, ученика 9 -го класса), "Шифрование информации средствами программы" Light Cipher "(проект ученика 11-го класса Владислава Багинского, руководитель - Юлия Зелинская) и многие другие.