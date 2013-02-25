Вилкул: У Украины есть потенциал для развития оборонного комплекса и модернизации войск

Вилкул во время торжественного мероприятия по случаю Дня защитника Отечества

«Мы чтим тех, кто служил и продолжает нести службу в Вооруженных Силах, отважных мужчин и женщин, настоящих патриотов. Украина имеет большой потенциал для развития собственного оборонного комплекса и системной модернизации войска. Мы благодарны всем военнослужащим, отдаем дань уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью ради мирного неба», – сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

Он пожелал ветеранам, военнослужащим, воинам-интернационалистам, призывникам счастья, здоровья, благополучия, успехов в служении на благо Украины.

В свою очередь начальник Днепропетровского гарнизона – командир 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-майор Руслан Хомчак также поздравил присутствующих с праздником, пожелал крепкого здоровья, семейного счастья, достатка и успехов в службе.

Присутствующие на мероприятии воспитанники Днепропетровского лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героя Украины Евгения Березняка, флотилии юных моряков и школьники выразили готовность продолжать славные традиции ветеранов и быть достойными потомками опаленного войной поколения.

Хорошее настроение присутствующим на протяжении всего мероприятия дарил оркестр 6-го армейского корпуса под руководством военного дирижера лейтенанта Александра Жария. Изюминкой праздника стало показательное выступление по рукопашному бою воинов отдельного разведывательного батальона 6-го армейского корпуса и творческих коллективов Днепропетровщины.