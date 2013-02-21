Подполковник Владимир Щербаков потушил пожар в горящей квартире

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, это событие произошло в самом центре Севастополя. Средь бела дня, примерно в два часа, загорелась квартира в жилом доме на улице Советской. В то время мимо проходил подполковник Военной службы правопорядка Владимир Щербаков, который направлялся домой на обед.

Офицер проходит службу в Крымском территориальном управлении Военной службы правопорядка на должности начальника отдела организации охраны, патрульно-постовой службы, розыска и деятельности ВСП в гарнизонах.

Когда офицер увидел, что из окон квартиры на третьем этаже валит густой дым, не раздумывая ни секунды, он бросился в подъезд к двери горящей квартиры.

«Идя по улице, я услышал какой-то хлопок, и звук падающего то ли стекла, то ли шифера. Я сначала подумал, что кто-то перекрывает крышу, но увидел двух мужчин, которые показывали за угол дома и пытались куда-то дозвониться по мобильному телефону. Когда я увидел пожар, то позвонил оперативному дежурному и поднялся на третий этаж», – рассказал офицер.

Из-за закрытых металлических дверей горящей квартиры выбивался дым. Ни соседи, ни подполковник Щербаков не знали, есть ли в квартире люди, поэтому офицер мгновенно принял решение открыть дверь. Он попросил соседей принести лом или топор.

«Мне не удалось аккуратно открыть эту дверь, которая уже раскалилась от огня. Топором я вырубил сложный замок и увидел еще два, поэтому ломиком доламал их и открыл дверь. Вся квартира была в дыму, но, проникнув в коридор, под дымом я увидел, что в комнате горят пол и мебель, а с потолка падала штукатурка. К счастью, в квартире никого не было», – сказал Владимир Щербаков.

Тут кто-то из соседей вспомнил, что в подъезде есть пожарный гидрант. Офицер размотал его, проверил, идет ли вода, и снова проникнув в коридор, как можно дальше просунул рукав в горящую комнату.

По словам перепуганных женщин-соседок, Владимир Щербаков все делал молча и сосредоточенно, не паникуя и не отвлекаясь ни на что. Когда он выбрался из квартиры отдышаться от едкого дыма, подоспели пожарные, которые вошли в горящую квартиру и погасили огонь.

«Пожарные приехали быстро, буквально за десять минут. Но мы все были поражены, как этот офицер, не раздумывая, начал все делать сам», – рассказала одна из жительниц дома.

А подполковник Владимир Щербаков позвонил своему командиру и попросил дать ему дополнительный час, чтобы переодеться.

Когда о поступке офицера узнали его сослуживцы, командование решило наградить его. На общем построении военнослужащих Крымского территориального управления Военной службы правопорядка временно исполняющий обязанности командира воинской части полковник Константин Завалий вручил подполковнику Владимиру Щербакову почетную грамоту, а благодарные жительницы того дома, где произошел пожар, пришли поздравить его с букетом цветов и подарком.

А уже на следующий день подполковник Владимир Щербаков со своими подчиненными и коллегами обеспечивали работу в Севастополе министров обороны Украины и Российской Федерации Павла Лебедева и Сергея Шойгу, а также военных делегаций двух государств.