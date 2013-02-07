Лебедев утвердил план действий по предотвращению и противодействию коррупции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, в Вооруженных Силах Украины продолжается работа по предотвращению и противодействию коррупции. С этой целью Министр обороны Украины Павел Лебедев утвердил соответствующий План действий, в котором определены меры, направленные на активизацию антикоррупционной деятельности в оборонном ведомстве.

В рамках этой работы планируется проверить качественное состояние и учет внештатного вооружения, военной техники и имущества, находящегося на предприятиях, в организациях и учреждениях Министерства обороны Украины и Государственного концерна "Укроборонпром", складах, базах, арсеналах и военных частях. Одновременно будет проведена проверка состояния сохранности и охраны имущества и земельных участков освобожденных военных городков.

С целью обеспечения законности расходования бюджетных средств, выявление фактов совершения коррупционных правонарушений в сфере закупки, строительства и распределения жилья, будет проверено объекты незавершенного и завершенного строительства в 2010-2012 годах, деятельность соответствующих структурных подразделений оборонного ведомства.

Чтобы выявить факты несанкционированного подключения, бесплатного или по заниженным тарифам предоставления коммунальных услуг, будут проводиться контрольные мероприятия по проверке использования сетей теплового, водо-и электроснабжения в воинских частях, учреждениях и объектах.

Во взаимодействии с правоохранительными органами будет отработана комплексная система мер по предотвращению противодействию коррупции во время планового отчуждение целостных имущественных комплексов, военных городков, недвижимого военного имущества вместе с земельными участками. А также - проверена деятельность тендерных комитетов и конкурсных комиссий. Будет введен действенный мониторинг процедур проведения тендеров и заключения соглашений о закупке товаров, работ и услуг структурными подразделениями оборонного ведомства и органами военного управления Вооруженных Сил Украины.

Ежеквартально проверяется качество и соответствие установленным нормам платных услуг воинскими частями согласно заключенных Министерством обороны Украины договоров в сфере питания, стирального и вещевого обеспечения. По выявленным фактам правонарушений проводиться служебные расследования, по результатам которых к ответственности привлекаться виновные должностные лица.

В воинских частях пройдут внеплановые оперативные проверки поставок горюче-смазочных материалов, их соответствия учетной документам и порядка списания.

Департамент внутреннего аудита и финансового контроля совместно с Главной инспекцией Министерства обороны Украины и Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины будут проводить аудит структурных подразделений оборонного ведомства и Генерального штаба по вопросам учета и использования земель обороны за 2005-2012 годы, Вооружение ВС Украины и подчиненных воинских частей - на предмет изменения качественного состояния (списание) техники и имущества, а Департамент отчуждения военного имущества МО Украины - избыточного имущества.

Среди мер антикоррупционной деятельности - создание постоянно действующей координационной рабочей группы. Она, помимо прочего, координировать деятельность по предупреждению и противодействию противоправной деятельности, которая заключается в использовании должностными лицами их прав и должностных возможностей для личного обогащения. Одновременно на правонарушения с признаками коррупционных действий оперативно реагировать наиболее опытные специалисты постоянно действующих мобильных рабочих групп.