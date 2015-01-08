Из Львова в зону АТО выехали 400 десантников

Об этом сообщает Минобороны.

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Следует отметить, что для каждого из львовских десантников это уже вторая, а для некоторых даже третья поездка в АТО.