Из Львова в зону АТО выехали 400 десантников

15:16, 08 января 2015
Армия
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Почти четыреста военнослужащих высокомобильных десантных войск отправились сегодня в зону антитерорестичної операции для выполнения служебных задач.

Об этом сообщает Минобороны.

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Следует отметить, что для каждого из львовских десантников это уже вторая, а для некоторых даже третья поездка в АТО.

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