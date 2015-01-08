За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных
12:51, 08 января 2015Армия
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На протяжении суток в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения.
За сутки в зоне АТО ранены двое бойцов / УНИАН
Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.
За предыдущие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, еще один получил ранение.
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