За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

12:51, 08 января 2015
Армия
639 0

На протяжении суток в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения.

За сутки в зоне АТО ранены двое бойцов / УНИАН

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеНочью боевики накрыли огнем из "Градов" позиции сил АТО – штаб

"За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.

За предыдущие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, еще один получил ранение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter