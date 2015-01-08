За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.

За предыдущие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, еще один получил ранение.