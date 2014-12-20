В Минобороны начал работу ведомственный колл-центр по вопросам военнопленных
19:35, 20 декабря 2014Армия
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В Министерстве обороны Украины начал работать ведомственный колл-центр, который будет предоставлять гражданам ответы на широкий спектр вопросов, включая вопросы военнопленных, материально-технического обеспечения и демобилизации.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Киеве заявил заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
«В Минобороны Украины начал работу ведомственный колл-центр. Теперь на вопросы о военнопленных, материально-технического обеспечения, демобилизации с военной службы, предоставления отпусков по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья, получения военной пенсии на оккупированной боевиками территории граждане смогут получить профессиональные ответы», - сказал Полевой.
Читайте такжеСМИ: Боевики заявили о договоренности контактной группы об обмене пленных по формуле "всех на всех"Он сообщил телефон колл-центра (044) 454-41-36.
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