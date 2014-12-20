В Минобороны начал работу ведомственный колл-центр по вопросам военнопленных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Киеве заявил заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

«В Минобороны Украины начал работу ведомственный колл-центр. Теперь на вопросы о военнопленных, материально-технического обеспечения, демобилизации с военной службы, предоставления отпусков по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья, получения военной пенсии на оккупированной боевиками территории граждане смогут получить профессиональные ответы», - сказал Полевой.

Читайте такжеСМИ: Боевики заявили о договоренности контактной группы об обмене пленных по формуле "всех на всех"Он сообщил телефон колл-центра (044) 454-41-36.