Полторак предупредил об угрозах со стороны юга и Приднестровья
11:06, 12 декабря 2014Армия
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Угрозы для Украины есть не только на востоке, но и на юге, а потому в южных областях будет увеличена группировка войск.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
“Угрозы есть не только на востоке, но и на юге”, - сказал Полторак.
Он отметил, что сейчас отрабатывается решение относительно увеличения количества военнослужащих в южных областях с целью защиты территории.
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Полторак отметил, что существует “угроза со стороны Приднестровья, с юга есть угроза”.
“Мы четко об этом знаем, и группировки там будет увеличено”, - подчеркнул Полторак.
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