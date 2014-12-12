Полторак предупредил об угрозах со стороны юга и Приднестровья

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Угрозы есть не только на востоке, но и на юге”, - сказал Полторак.

Он отметил, что сейчас отрабатывается решение относительно увеличения количества военнослужащих в южных областях с целью защиты территории.

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Полторак отметил, что существует “угроза со стороны Приднестровья, с юга есть угроза”.

“Мы четко об этом знаем, и группировки там будет увеличено”, - подчеркнул Полторак.