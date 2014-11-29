Академия сухопутных войск отметила 75 годовщину со дня основания ЛВВПУ

Во Львове, в стенах Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, состоялись торжественные мероприятия, посвященные 75 годовщине со дня основания Львовского высшего военно-политического училища, правопреемницей которого является Академия.

На мероприятие прибыли почти полторы сотни выпускников и преподавателей, которые учились и преподавали в этом учебном заведении в разные годы. Чтобы вспомнить годы учебы и славную историю родного учебного заведения, они осмотрели экспозицию музея истории и современности Академии.

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Начались торжества с оглашения приветствий по случаю памятной даты от Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Петра Порошенко, Министра обороны Украины генерал-полковника Степана Полторака, выпускника ЛВВПУ 1977 года Председателя Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенанта Виктора Назаренко и других.

Затем участники посмотрели презентационный видеофильм, посвященный 75 годовщине Львовского высшего военно-политического училища.

Начальник академии генерал-лейтенант Павел Ткачук поздравил присутствующих и выразил слова благодарности всем, кто в непростое для страны время остался верен родной альма-матер, Родине и украинскому народу. Именно во время таких встреч, по его убеждению, чувствуется особое единство и неразрывность великой традиции по воспитанию настоящих патриотов, которые всегда готовы защитить родную землю и очистить ее от нечисти.

Также собравшиеся почтили память погибших во время выполнения задач в АТО выпускников Академии минутой молчания.

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Вопросу оказания помощи раненым выпускникам Академии, которые принимали участие в контртеррористической операции и членам их семей было уделено особое внимание. Так, по инициативе выпускников и ветеранов учебного заведения, а также при содействии его руководства было принято и объявлено решение о создании специального фонда. Задачей которого будет организация сбора необходимых средств, прозрачное и эффективное их использование для нужд бывших воспитанников Академии, которые защищали и продолжают защищать наше государство на юго-востоке Украины.

Впоследствии, за активную гражданскую позицию, сохранение традиций служения народу, популяризацию учебного заведения и по случаю празднования 75 годовщины со дня основания учебного заведения генерал-лейтенант Павел Ткачук поощрил ряд выпусков вуза. В частности, поощряемой отличием Академии сухопутных войск «За заслуги» были награждены выпускники ЛВВПУ - полковники запаса Александр Бондаренко, Виктор Карпов, Андрей Лысенко, Анатолий Мураховский Александр Тереверко и Константин Хивренко. Также были поощрены наручными часами полковники запаса Андрей Липинцев, Игорь Махно и Виктор Фрис, а презентационные книги о Львове из рук начальника Академии сухопутных войск получили полковники запаса Борис Будников, Сергей Лебедев и Владимир Расин.

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После торжеств воспитанники и преподаватели учебного заведения вместе с сегодняшними курсантами и офицерами Академии возложили цветы к Памятному знаку выпускникам ВУЗА, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На завершение мероприятий присутствующие сфотографировались на память, а гости Академии имели возможность осмотреть объекты учебно-материальной базы и социально-бытовой инфраструктуры заведения.