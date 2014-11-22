Во Львове в память о жертвах Голодомора выложили из свечей герб Украины

Во Львове после совместной общегородской молитвы за жертв Голодомора и тоталитарного режима львовяне почтили их минутой молчания и зажгли на площади возле памятника Т.Шевченко сотни лампадок, из которых выложили герб Украины и трагические даты Голодомора.

Как передает корреспондент УНИАН, в руках многие из присутствующих держали пшеничные колоски, увитые траурными лентами в память о законе «о пяти колосках», которым Сталин уничтожил немало жизней.

Участники возложили композиции из пшеничных и ржаных колосков к Памятному знаку жертвам Голодомора. Священнослужители разных конфессий провели экуменическую панихиду по жертвам голодоморов в Украине.

В 16.00 во Львове была объявлена общенациональная «минута молчания».

После на площади перед памятником Тарасу Шевченко звучало эхо метронома, звучали колокола во всех церквях Львова и области. Прошла акция «Зажги свечу», во время которой руководство области и города, депутаты Львовского областного совета, представители общественности зажгли свечи и лампадки на площади возле памятника Шевченко.

Читайте такжеПорошенко: Голодомор - это была настоящая и так же необъявленная война против УкраиныУчастие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов приняли руководство Львовской ОГА, областного и городского совета Львова, депутаты Львовского областного совета, представители Генерального консульства Республики Польша во Львове, представители духовенства и общественности.

Как отметил председатель Львовского областного совета Петр Колодий, "мы должны помнить те страшные времена голодомора, которые переживала Украина. К сожалению, сегодня история повторяется - снова соседнее государство Россия находится с агрессией на украинской земле. Вспоминая сейчас людей, которые погибли в те страшные времена, помня о жертвах, мы должны закалять силу духа, силу ума и сделать все для того, чтобы победить сегодня и чтобы никогда в будущем не допустить повторения в Украине таких событий".

Также сегодня вечером состоялась многолюдная молчаливое шествие памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, которая прошла от памятника Степану Бандере до центра города.

Сегодня в окнах жилищ львовян горят тысячи свечей, которые горожане зажгли и выставили на подоконники в память о жертвах тоталитарного режима.