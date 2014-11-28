Более 750 раненых военнослужащих получили помощь в Черниговском госпитале

Руководитель военного госпиталя полковник медицинской службы Александр Слесаренко сообщил, что раненые военнослужащие полностью обеспечены всеми необходимыми медикаментами и вещами.

"За весь период проведения АТО на востоке Украины, лечение в госпитале прошли более 570 военнослужащих. Часть из них уже вернулись в свои подразделения, другие проходят курсы реабилитации. Сегодня в лечебном учреждении находятся еще 47 бойцов", - отметил полковник медицинской службы Александр Слесаренко.

Начальник госпиталя заверил, что коллективу военных медиков удалось сохранить все диагностические и лечебные мощность: есть компьютерный томограф, ультразвуковое и эндоскопическое оборудование. Также в госпитале введены в действие новые операционные. Все они оснащены современным оборудованием: аппаратами для искусственной вентиляции легких, анестезиологическими приборами, специальными лампами и новыми операционными столами.