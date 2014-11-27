За минувшие сутки на военную службу по контракту приняли почти сотню человек

- Процесс приема граждан на военную службу по контракту к Вооруженных Сил Украины продолжается постоянно и ежедневно. Например, только за минувшие сутки принято 99 человек. Такого большого количества за сутки я не помню. Большинство из них - мирные граждане, остальные - военнослужащие срочной службы, - сообщил сегодня, 27 ноября, заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Игорь Николаенко.

- За год на военную службу по контракту в Вооруженные Силы принято более 9300 человек. Из них, с июня 2014 года, когда были внесены изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно возможности принятия во время особого периода на военную службу лиц по краткосрочному контракту - свыше 2000 граждан в возрасте от 18 до 40 лет, - рассказал офицер.

Полковник Игорь Николаенко сообщил, что по состоянию на сегодня, еще 433 человека готовят документы для принятия на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Украины.