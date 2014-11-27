За минувшие сутки на военную службу по контракту приняли почти сотню человек
Полковник Игорь Николаенко сообщил, что по состоянию на сегодня, еще 433 человека готовят документы для принятия на военную службу по контракту в ВСУ.
- Процесс приема граждан на военную службу по контракту к Вооруженных Сил Украины продолжается постоянно и ежедневно. Например, только за минувшие сутки принято 99 человек. Такого большого количества за сутки я не помню. Большинство из них - мирные граждане, остальные - военнослужащие срочной службы, - сообщил сегодня, 27 ноября, заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Игорь Николаенко.
- За год на военную службу по контракту в Вооруженные Силы принято более 9300 человек. Из них, с июня 2014 года, когда были внесены изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно возможности принятия во время особого периода на военную службу лиц по краткосрочному контракту - свыше 2000 граждан в возрасте от 18 до 40 лет, - рассказал офицер.
Полковник Игорь Николаенко сообщил, что по состоянию на сегодня, еще 433 человека готовят документы для принятия на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Украины.