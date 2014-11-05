В Национальный военно-исторический музей передали бронеавтомобиль "Скорпион"

Только за 5 дней волонтеры за счет благотворительных взносов переоборудовали автомобиль УАЗ-469 в боевую машину и передали ее в 11 батальона тероборони "Киевская Русь", который в то время выполнял боевые задачи в районе Славянска, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить командира батальона и весь личный состав подразделения за успешное выполнение боевых задач", - отметил во время передачи экспоната заместитель Министра обороны - руководитель аппарата Петр Мехед. - Уверен, что в дальнейшем 11 батальон будет обеспечен техникой и материально-техническими средствами в полном объеме.

Петр Мехед поблагодарил волонтеров, которые, не смотря ни на что, находят время, силы и средства, чтобы помочь украинскому войску.

"И этот бронеавтомобиль - свидетельство такой помощи, которая спасла не одну жизнь военнослужащих. Этот образец, переданный в музей, также является наглядным свидетельством сотрудничества волонтеров с вооруженными силами. Совместно мы победим!" - подчеркнул Петр Мехед.

Как сообщил директор Национального военно-исторического музея Владислав Таранец, сегодня каждый желающий имеет возможность прикоснуться и вживую посмотреть на новейшую историю вооруженных сил, которая творится на наших глазах. Бронеавтомобиль, который экспонируется перед парадным входом в музей, будет находиться там до тех пор, пока батальон «Киевская Русь» не отправится к району проведения АТО. Если подразделение обеспечат другой техникой, этот экспонат останется в Национальном военно-историческом музее.

"Мы передали эту технику для музея, чтобы люди видели, что есть страна, и есть нация, которая всеми силами болеет за нашу победу, делает для этого все возможное", - отметил командир 11-го батальона территориальной обороны вооруженных сил "Киевская Русь" полковник Алексей Савич.