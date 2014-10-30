В Военном институте КНУ имени Тараса Шевченко провели "Дни НАТО"

29 октября делегация НАТО во главе с помощником заместителя начальника штаба Стратегического командования НАТО по системам управления, развертывания и живучести комодором А. Мортен Гроеннингсаэтером посетила Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Целью проведения мероприятия было повышение уровня информированности офицеров, научно-педагогических работников, слушателей и курсантов военных вузов относительно структуры и задач НАТО на современном этапе развития, понимание процессов и состояния военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины с НАТО, инициатив Альянса, в которых принимают участие Вооруженные Силы Украины, а также усовершенствование содержания учебных программ.

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Начальник Военного института генерал-майор Виктор Балабин провел брифинг, во время которого иностранные представители ознакомились с историей Военного института, его структурой и уникальной интегрированной системой подготовки кадров для Вооруженных Сил Украины и других силовых ведомств.

Представители делегации НАТО выступили перед офицерами, курсантами и научно-педагогическими работниками с докладами, после чего началась работа в секциях.