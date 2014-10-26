Украинские миротворцы голосуют на выборах в ДР Конго

Сегодня участие в голосовании принимают, украинские военнослужащие и военные наблюдатели, инструкторы Министерства внутренних дел Украины, которые работают с национальной полицией ДР Конго и другие граждане Украины.

- Избирательные участки в ДР Конго открылись вовремя, в 8.00 и будут работать до 20.00, синхронно с Украиной, в связи с переходом Украины на зимнее время. В гарнизоне Гома уже проголосовало 70 процентов избирателей, в гарнизоне Буния - 100 процентов, - сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Ефименко.

По его словам, несмотря на то, что хотя сегодня четыре экипажа вертолетов Ми-24 и Ми-8 выполняют задачи, возможность проголосовать имеют все.

- Летно-подъемный состав, инженерно-авиационная и дежурные службы проголосуют после выполнения поставленных перед миссией задач, или будут подменяться на дежурстве, - сообщил председатель избирательной комиссии.

Накануне выборов было проведено надлежащую подготовку. В военной части было избрано членов избирательной комиссии, налажены контакты с Министерством иностранных дел Украины и Центральной избирательной комиссией. Своими силами военные оборудовали помещения для голосования, підготувили информационные стенды.

- Волеизъявление граждан проходит в строгом соответствии с требованиями Законов Украины. С соответствующими заявлениями и при подтверждении украинского гражданства паспортом гражданина Украины в избирательные списки были внесены и другие наши соотечественники. Нарушений в ходе голосования не отмечается, - отметил помощник командира по правовым вопросам майор юстиции Виктор Ковеня.

Следует отметить, что в связи с распространением вируса Эбола на территории Западной Африки украинские военнослужащие 56 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии и Сьерра-Леоне участия в голосовании принимать не будут. В целом на двух избирательных участках в ДР Конго проголосуют 250 украинских солдат 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации.