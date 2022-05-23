Российские военные в своих частях подвергаются издевательствам. Возможно, этим и объясняется их жестокость по отношению к гражданскому населению в Украине.

Убегая из-под Киева российские оккупанты оставили после себя страшные свидетельства уличных боев и внесудебных расправ. Десятки трупов мирных жителей, расстрелянных в упор, лежали прямо на улицах. Женщины и дети подвергались изнасилованиям.

Буча стала символом жестокости российских военных, говорится в материале издания "Проект".

Журналисты изучили биографии высших российских офицеров и истории их воинских частей, чтобы понять их беспрецедентную жестокость.

В частности, в Буче стояла 64-я отдельная мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ. Эта часть дислоцируется в поселке Князе-Волконское Хабаровского края. Ее позывной - "Млечник" - среди местного населения стал именем нарицательным.

Среди призывников "Млечник" считается адским местом. Родители служивших в 64-ой бригаде в 2017-2019 гг. солдат говорят, что кормят в части плохо, в казармах холодно, обмундирование выдают старое и не по размеру. "Перед некоторыми проверками часть солдат зачем-то прячут в бане, лесу и прочих местах. Возможно, не хотят пугать проверяющих внешним видом солдат, так как форма, берцы, физическое состояние оставляют желать лучшего", - рассказывает мать одного из призывников.

Журналисты отмечают, что самое страшное в "Млечнике" - побои и вымогательства, которыми занимаются и призывники, и офицеры.

"Военнослужащие из национальных республик сбиваются в банды и кошмарят сослуживцев: отбирают у них наличные деньги, банковские карты, мобильные телефоны... Старшие по званию не только не останавливают подчиненных, но и сами участвуют в издевательствах... Из-за того, что призывникам некому жаловаться, они пытаются сбежать из части или добиться, чтобы их комиссовали по здоровью - едят хлорку, глотают иглы. Доходит до самоубийств", - пишет "Проект".

Помимо хабаровской, на киевском направлении воевала и 127-ая мотострелковая дивизия 5-ой общевойсковой армии РФ. Она дислоцируется в поселке Сергеевка Приморского края.

Солдаты из этой части также рассказывали об издевательствах, избиениях и вымогательствах со стороны сослуживцев с Кавказа. Также там зафиксированы случаи самоубийств, "несчастных случаев" на полигоне, а в самом поселке недалеко от части находили обезглавленные трупы в военной форме.

"Хабаровск, Сергеевка и Уссурийск - места, откуда в России чаще всего сбегают срочники и контрактники. Но на первом месте в России по числу дел о неуставных отношениях - Московская область, где среди других соединений расквартирована 1-я гвардейская танковая армия... В частях армии в Наро-Фоминске и поселке Калининец постоянно фиксируются случаи побоев, вымогательства и немотивированной жестокости. А еще там гибнут солдаты — в мирное время, при выполнении приказов командиров", - пишет "Проект".

С 2016 по 2020 года в России суды первой инстанции рассмотрели 1268 дел о неуставных отношениях. Еще 292 уголовных дела - по статьям "насильственные действия в отношении начальника" и "оскорбление военнослужащего". Почти треть дел были прекращены, поскольку суд посчитал преступления легкими. И это только те случаи, о которых стало известно.

Журналисты отмечают, что любые происшествия в российской армии тщательно скрываются.

"Показательный пример такого рода тоже дает понимание, кто командует войной в Украине. В 2015 году полковника Евгения Дорошенко судили за то, что он не оказал помощь подчиненному. Сержант напился и почувствовал себя плохо, но командир части не разрешил вызвать ему врача, чтобы не получить выговор самому. Сержант умер, а Дорошенко в итоге избежал ответственности за истечением срока давности. Дорошенко сейчас командует 47-й гвардейской дивизией 1-й танковой армии, наступавшей на Харьков", - говорится в материале.

Бучанская резня

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток.

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

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