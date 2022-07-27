На одну из них оккупанты намерены провести на захваченных территориях Украины "референдумы".

Россия намерена провести "референдумы" и аннексировать территории четырех украинских областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Такое мнение высказал Радио НВ журналист Сергей Гармаш.

"Причем Донецкую, Луганскую планируется аннексировать полноту, то есть в пределах административных границ. Что касается Херсона и Запорожья, думаю, что не принято окончательное решение - оно будет зависеть от ситуаций на фронте, действий наших военных", - говорит он.

Гармаш напомнил о контрнаступательных действиях ВСУ, которые не позволяют оккупантам зафиксировать за собой стабильную территорию, проводить там "референдумы" и даже объявлять свои "государства".

Говоря о сроках "референдумов", журналист напомнил, что их запланировали на 11 сентября - так называемый "единый день голосования" в РФ. При этом он усомнился, что оккупанты успеют подготовиться до этой даты и захватить больше украинских территорий, чем сейчас.

"Это будет очень тяжело им сделать, поэтому я думаю, что 11 [сентября] - нет. Но у нас еще есть 7 октября - 70-летие Путина. Думаю, что российские военные любят к таким датам какие-то подарки делать своим вождям. Давайте не забывать, что 30 декабря будет 100 лет со дня основания Советского Союза. Учитывая, что для Путина история имеет особое значение, думаю, что могут пытаться и к этому сроку что-то присоединить, воссоздать Советский Союз в какой-то форме. Все будет зависеть, конечно, от их успехов или, я надеюсь, неуспехов на фронте", - подчеркнул Гармаш.

Ранее американские аналитики рассказали, что оккупанты хотят захватить больше территории Украины перед их аннексией.