Уже вскоре могут объявить о его открытии.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил строительную площадку в столичном районе Хвасон, где работают над возведением 10 тысяч новых квартир.

Фотографии его визита опубликовало агентство KCNA. Это строительство является частью масштабной инициативы по улучшению жилищных условий в столице. О намерении построить в Пхеньяне 50 тысяч новых квартир было объявлено еще в 2021 году.

Как отмечает CNN, крупные жилые проекты уже реализовали на улица Ученых "Мире" и Сонгхва, где в 2022 году построили второе самое высокое здание страны - Главную башню. Также возводятся тысячи домов в шахтерских городках и поселках за пределами столицы, однако работами занимаются солдаты и гражданские, которые работают в тяжелых условиях за небольшую плату:

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"Жилье распределяет правительство, отдавая предпочтение тем, кто считается наиболее лояльным к правящей семье Кимов, а также людям, которые работают в отраслях, считающихся наиболее ценными для нации, например, ученым и инженерам".

Журналисты отмечают, что в КНДР жизнь в многоэтажках не обязательно является символом роскоши. Из-за частых перебоев с электроснабжением не работают лифты, поэтому молодым жителям, как правило, предоставляют квартиры на верхних этажах, а пожилым - на нижних.

Ранее чиновники хвастались, что каркас 70-этажного небоскреба в районе Рёменг возвели всего за 74 дня, однако эксперты обеспокоены качеством строительных материалов и самих работ.

Жизнь в КНДР

Как известно, жизнь в Северной Корее существенно отличается от жизни в большинстве стран мира из-за изоляции, контроля правительства над обществом и жесткой цензуры.

КНДР является авторитарным государством, население которого живет под постоянным контролем спецслужб, а любые проявления инакомыслия могут наказываться суровыми репрессиями.

Жители не имеют свободного доступа к интернету, а телевидение и пресса полностью контролируются государством. Кроме того, они не могут свободно перемещаться как внутри страны, так и за ее пределами.

Некоторые люди рискуют жизнью, пытаясь убежать в Южную Корею или Китай, однако даже за такие попытки предусмотрено суровое наказание.

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