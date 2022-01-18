Украинцы также моли наблюдать Волчью Луну около 2 часов ночи.

Жители Земли имеют возможность наблюдать так называемое "волчье" полнолуние. Украинцы так же могли понаблюдать за полной луной.

Волчьей называют первую полную луну в новом году. В 2022 году полнолуние наступает в канун Крещения – 18 января.

Уже можно насладиться первым кадрами волчьего полнолуния, снятыми из разных уголков планеты.

Название "волчья" происходит еще от индийских племен, которые давали каждому полнолунию свое имя, в зависимости от времени года. Волк у многих племен тотемное животное. Его связывают с потусторонним миром.

Читайте такжеВолчье полнолуние 18 января: обряды и ритуалы, приметы и запреты дняЭти величественные животные зачастую активны именно в полнолуние, а в холодные январские ночи волки становились еще агрессивнее и опаснее. Поэтому первое Полнолуние года получило название Волчье.

Иногда его еще называют Суровой Луной, Центральной Луной, Холодной Луной, Замерзшей Луной и Тяжелой Луной.

Как ранее сообщал УНИАН, жители Земли стали свидетелями самого длительного частичного лунного затмения за последние почти 600 лет. Затмение длилось почти 3,5 часа. В тени Земли оказалось 97,4% лунного диска. При этом спутник нашей планеты на какое-то время обрел яркий кровавый оттенок.

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