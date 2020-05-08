В Иране ночью произошло землетрясение: что известно

Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Ближайшими городами к эпицентру является Демавенд, Рудехен и Бумехен.

В провинции Тегеран в Иране в ночь на пятницу произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1.

Как минимум один человек погиб и еще шесть пострадали, сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

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Жертва и раненый обнаружены в районе Демавенд. 60-летний местный житель погиб от травмы головы.

Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Ближайшими городами к эпицентру является Демавенд, Рудехен и Бумехен.

В районе бедствия развернуты более 100 спасательных пунктов.

Как сообщал ранее УНИАН, в Закарпатской области было зафиксировано сразу два землетрясения. Источники землетрясений находились в районе м.Ужгород, Закарпатской области на глубине 5 км. Толчки могли ощутить некоторые люди.