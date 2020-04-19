На Закарпатье произошло два землетрясения

19:08, 19 апреля 2020
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Эпицентр землетрясений находился на глубине 5 километров.

Источники землетрясений находились в районе Ужгорода / Фото: скриншот gcsk.gov.ua
Источники землетрясений находились в районе Ужгорода / Фото: скриншот gcsk.gov.ua

Сегодня, 19 апреля, в Закарпатской области было зафиксировано сразу два землетрясения.

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Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как отмечается, источники землетрясений находились в районе г. Ужгород, Закарпатской области на глубине 5 км. Толчки могли ощутить некоторые люди.

Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе - в 10:25. Оно было слабее - 1,5 балла.

Как сообщал УНИАН, на днях у берегов Японии произошло мощное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали магнитуду в 6,6 балла.

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Теги: #землетрясение
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