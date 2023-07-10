Президент обратился к американцам, которые не считают нужным продолжать помогать Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден мог бы закончить войну "за пять минут" ценой Украины.

Так в интервью ABC News он прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что тот "закончит войну в течение 24 часов", если победит на выборах. "Одно только желание прекратить войну - это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Что ж, похоже, что Дональд Трамп в свое время уже имел эти 24 часа. Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны, и, как я предполагаю, он располагал этим временем, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты", - сказал он.

"Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже через пять минут. Но мы бы не согласились", - добавил президент.

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Предстоящие президентские выборы в США Зеленский назвал внутриполитическим вопросом, в который он не хотел бы вмешиваться. "Для нас важно сохранить двухпартийную поддержку Украины… Мы понимаем, что от отдельных политиков США поступают опасные сигналы о сокращении помощи Украине", - отметил он.

Также Зеленский обратился к американцам, которые скептически относятся к тому, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. "Я благодарен тем, кто говорит, что вы сделали достаточно. Поверьте, несмотря ни на что, я ценю помощь. Что касается слова "достаточно", то мы, украинцы, не отличаемся чрезмерными аппетитами. Нам достаточно нашей победы", - подчеркнул президент.

Заявления Трампа о войне в Украине

Прошлым летом экс-президент США заявил, что Путин якобы не собирался воевать с Украиной, а хотел лишь договориться. Он убежден, что стране нужно было отдать России оккупированный Крым или отказаться от стремления в НАТО.

Уже этой весной, во время своего первого предвыборного митинга, Трамп сказал, что способен "закончить войну в Украине за 24 часа" и "помешать Третьей мировой войне.

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