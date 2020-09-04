Разговор на записи якобы ведут «Ник» из Берлина и «Майк» из Варшавы.

В Беларуси опубликовали запись якобы "перехваченного" разговора «Берлина и Варшавы» об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Запись опубликовал Telegram-канал "Пул первого", связанный с пресс-службой Александра Лукашенко,

Разговор на записи якобы ведут «Ник» из Берлина и «Майк» из Варшавы:

"Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера, ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война, а во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Это самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока".

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О якобы доказательствах в ложном диагнозе Навального вчера заявлял Лукашенко. Он утверждал, что разведке республики удалось перехватить телефонный разговор Польши и Германии, где обсуждали именно этот вопрос. Сам же белорусский глава отметил, что не верит в версию отравления Навального.

Отравление Алексея Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера в организме Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок».

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Автор: УНИАН