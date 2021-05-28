Олег Белоколос

После перехвата над Беларусью самолета компании Ryanair и задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, европейские перевозчики отказались над ней летать. А самолетам нескольких европейских авиакомпаний, которые это сделали, не удалось войти в воздушное пространство России. Как сообщили официальные российские СМИ, власти РФ не одобрили новый маршрут авиакомпании Austrian Airlines в обход Беларуси из-за того, что рейс «Вена-Москва» был отменен. Аналогичная ситуация произошла с рейсом французской авиакомпании Air France «Париж-Москва». Ведь во время пандемии многие рейсы должны согласовываться с российскими властями. Впрочем, на сайте российского Аэроруха официальной информации по задержаниям с рейсами этих европейских авиакомпаний нет.

Мне кажется, что таким образом в Российской Федерации хотели показать некую поддержку и солидарность с белорусским режимом. Тем более, насколько я понимаю, сегодня должна состояться встреча Лукашенко с Путиным. Поэтому Кремль должен каким-то образом подсластить горькую пилюлю, которую «батька» получил со стороны международного сообщества.

Если Россия решится на какие-то острые меры против международного авиационного сообщества, конечно, это будет иметь глобальное влияние

То, что сделал белорусский режим, воспринимается в мире не просто как нарушение каких-то международных правил. Это полное пренебрежение к любым этически приемлемым нормам межгосударственного общения. Поэтому реакция по Беларуси будет продолжаться и дальше. И именно поэтому не стоит ожидать, что Россия будет готова идти в поддержке белорусского режима на шаги, которые будут означать санкции и в отношении нее.

Закрытие воздушного пространства над Россией может подорвать глобальную систему авиаперевозок. Взаимозависимость здесь очень велика. Россия – огромная страна, над которой пролегает масса маршрутов. Если Россия решится на какие-то острые меры против международного авиационного сообщества, конечно, это будет иметь глобальное влияние. Но не уверен, что сегодня Россия, которая и так имеет проблемы с финансами, будет готова идти на такое обострение.

Во всей этой ситуации, с одной стороны, продолжается какая-то информационная война. С другой – в Кремле понимают все последствия резких шагов.

Россия немного заигралась и сама это поняла, перегнув палку с Западом

Любые острые меры против тех же Франции или Австрии (авиакомпании которых не смогли воспользоваться российским воздушным пространством) могут подорвать позицию Кремля в этих странах, которые довольно лояльны к России. Так, Кремль пытается каким-то образом расколоть Евросоюз, например, с помощью Северного потока. Но настраивать против себя страны, которые довольно мягко относятся к РФ, идя на острую конфронтацию... Я не уверен, что Кремль готов на такой шаг.

Россия немного заигралась и сама это поняла, перегнув палку с Западом. Поэтому сейчас, скорее всего, будут пытаться найти какой-то способ общения. В частности, с новой администрацией Соединенных Штатов. Поэтому конфронтации накануне анонсированной встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, вряд ли стоит ожидать.

Олег Белоколос, председатель правления «Майдан иностранных дел», член политсовета партии «Сила и честь»

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