Алексей Навальный оценил риск того, что его убьют в тюрьме.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в российской колонии, дал первое интервью за время пребывания в заключении.

Он письменно ответил на вопросы газеты The New York Times, что заняло 54 страницы. На сайте Навального опубликовали все вопросы и ответы, которые он дал на русском языке.

Алексей Навальный оценил риск того, что его убьют в тюрьме.

"Долгие годы я должен был оправдываться, отвечая на вопрос "почему вас до сих пор не убили?" и "почему вас не посадили?". Теперь, когда у меня в чекбоксах этих пунктов стоят галочки, я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50% – либо убьют, либо не убьют", - отметил Навальный.

Он также рассказал о своем типичном дне в колонии и отношении к нему сотрудников. По его словам, все организовано так, чтобы он круглосуточно находился под максимальным контролем.

"Моя жизнь – это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом снова враг. Из тюрьмы очень хорошо видно, почему ни один "национальный проект" Путина не увенчался успехом. Господи, да они даже проект "давайте убьем Навального" не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", – добавил политик.

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Арест и приговор в деле Алексея Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления "Новичком" летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Автор: Олег Давыгора