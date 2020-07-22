Илон Маск отреагировал на захват заложников в Луцке

Пользователи Twitter сравнивают события в Украине с эпизодом "Черного зеркала".

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск прокомментировал события в Луцке 21 июля, где вооруженный местный житель Максим Кривош захватил автобус и взял заложников.

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Маск прокомментировал в Twitter публикацию The New York Times, посвященную событиям в Украине.

«Просто еще один день 2020 года», – отметил он.

Замечание Маска собрало более трех тысяч лайков и сотни комментариев других пользователей – последние делятся мемами о 2020 году и сравнивают события в Украине с эпизодом сериала «Черное зеркало».

Пользователи не обошли вниманием и фильм «Земляне» (2005), который по требованию террориста порекомендовал к просмотру президент Зеленский. Рассказчиком в фильме выступил Хоакин Феникс, который в прошлом году с оглушительным успехом сыграл «антисистемного» персонажа комиксов Джокера.

Напомним, в Луцке утром 21 июля вооруженный мужчина захватил автобус и взял в заложники 13 человек. Правоохранителям мужчина представился как «Максим Плохой». Его требования заключались в том, что чиновники всех органов государственной власти должны были назвать себя «террористами в законе». Он также хотел, чтобы президент записал видеообращение и призвал всех смотреть фильм «Земляне» 2005 года. В течение дня правоохранители вели с преступником переговоры. Вечером террорист был задержан, 13 заложников освобождены.

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