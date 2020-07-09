Мэр Сеула, исчезнувший сегодня утром, найден мертвым - СМИ

Причины смерти Пак Вон Суна не указываются.

Мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун, об исчезновении которого сегодня утром заявила его семья, найден мертвым в северной части города.

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Причины смерти Пак Вон Суна не указываются.

Об исчезновении мэра заявила его дочь. Она сообщила полиции, что Пак Вон Сун выключил телефон после выхода из дома и оставил сообщение, из которого можно было сделать вывод, что он делает это по собственной воле.

Пак Вон Сун руководил Сеулом с 2011 года, он был одним из самых влиятельных политиков Южной Кореи. Аналитики предполагали, что он может стать кандидатом в президенты страны от либералов на выборах 2022 года.

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