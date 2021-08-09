Мешки весят ровно столько, сколько новорожденные дети, которых не могут проведать родственники.

В Японии новоиспеченные родители отправляют родственникам по почте мешки с рисом, весящие столько же, сколько их недавно рожденные дети. Все для того, чтобы близкие люди, которые не могут быть рядом из-за пандемии COVID-19, получили шанс подержать на руках и обнять нового члена семьи.

Мешки бывают самых разных дизайнов, пишет The Guardian. Некоторые даже делаются в форме ребенка, завернутого в одеяло.

На передней части изделия располагается фотография лица малыша, а количество риса в мешке соответствует весу при рождении. Чем больше весит чадо - тем дороже обходится такой мешочек. Некоторые компании, к примеру, выставляют цену из расчета одна иена за грамм, так что мешок в 3,5 кг будет стоить родителям 3 500 иен (около 850 гривень).

Читайте такжеВ Японии создали съедобные маски (фото)Благодаря таким посылкам, обнимая мешочек и глядя на фото ребенка, родственники могут почувствовать, будто они обнимают настоящего новорожденного.

Придумал эти изделия, получившие особенную актуальность в период пандемии, владелец рисового магазина в Китакюсю по имени Наруо Оно.

"Впервые идея возникла у меня около 14 лет назад, когда родился мой собственный сын, и я думал о том, что же могу сделать для родственников, которые живут далеко и не в состоянии приехать повидаться с ним", - рассказал предприниматель.

Rice, rice baby: Japanese parents send relatives rice to hug in lieu of newborns https://t.co/slSRClGh0W — The Guardian (@guardian) August 8, 2021

Затем мешок с изображением ребенка увидел один из покупателей магазина, отметив, что это очень интересно. Тогда Наруо Оно решил, что производить такие мешки можно на продажу, и постепенно стал получать заказы со всей Японии.

Теперь компания также предлагает свадебные варианты: жених и невеста отправляют мешки со своими детскими фото родителям в знак благодарности.

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Автор: Катерина Комолова