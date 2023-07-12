Китай уже прокомментировал это, пригрозив решительным ответом, в случае угрозы своим интересам.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида приветствовал соглашение Японии и НАТО о новой программе партнерства.

В совместном заявлении с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом Кисида сказал, что надеется на будущее сотрудничество в новых сферах, включая кибербезопасность, и углубление сотрудничества по мере расширения взаимодействия НАТО с Индо-Тихоокеанским регионом, сообщает Reuters.

"Ни один другой партнер не может быть ближе к НАТО, чем Япония", - сказал Столтенберг, добавив, что Азия важна для Европы так же, как и Европа важна для Азии.

Издание отметило, что новая программа партнерства реализуется на фоне того, как НАТО изучает возможность более глубокого взаимодействия с Азией, а Китай увеличивает свое военное присутствие.

Столтенберг в своем заявлении сказал, что НАТО обеспокоено наращиванием военной мощи Китая и расширением его ядерных сил, а также осудил запуск ракет Северной Кореей.

Китай уже раскритиковал коммюнике, опубликованное НАТО во время двухдневного саммита в Вильнюсе, в котором утверждается, что Китай бросает вызов интересам, безопасности и ценностям военного альянса.

Власти Китая выступили против "продвижения НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регионе" и пригрозили, что любые действия, угрожающие Пекину, будут встречены решительным ответом.

Япония и НАТО

После вторжения РФ в Украину Япония решила укрепить свое сотрудничество с НАТО. В настоящее время страна ведет переговоры об открытии первого в Азии офиса НАТО.

В конце мая мировые СМИ допустили, что открытие офиса связи НАТО в Японии станет значительным событием, если учитывать углубляющиеся геополитические разногласия. По мнению СМИ, такое развитие событий вызовет критику со стороны Китая.

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