По словам Джейка Салливана, Вашингтон предоставляет Киеву "различные конвенционные силы и средства" для защиты от РФ.

Соединенные Штаты Америки не рассматривают возможности предоставления Украине ядерного оружия, от которого она добровольно отказалась в начале 90-х годов. Об этом в интервью ABC News сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

В частности, он прокомментировал информацию СМИ о том, что некоторые чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена не исключают возможность вернуть Украине ядерное оружие, которого она была лишена после распада СССР.

"Это не рассматривается. Нет, мы предоставляем Украине различные конвенционные силы и средства, чтобы она могла эффективно защитить себя и дать отпор россиянам, но не ядерные силы и средства", - сказал советник главы Белого дома.

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При этом он заверил, что действующая администрация США сделает все необходимое чтобы предоставить Киеву "все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы она была сильнее за столом переговоров":

"И Байден поручил мне контролировать ситуацию с существенным увеличением военного оборудования, которое мы поставляем Украине, чтобы мы потратили каждый доллар, который нам выделил Конгресс, до того времени, когда президент Байден уйдет с должности".

Помощь США Украине - последние новости

По данным The Wall Street Journal, действующий президент США Джо Байден не успеет использовать обещанные деньги на поставки оружия Киеву. По подсчетам СМИ, США придется поставлять оружия на сумму более 110 млн долларов в день, чтобы вовремя потратить оставшиеся средства.

Ранее в Пентагоне заявили, что США планируют поставить Украине помощь на 7,1 млрд долларов до конца работы администрации действующего президента США Джо Байдена. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх напомнила, что действующий президент хочет доставить в нашу страну всю одобренную Конгрессом помощь до завершения своей каденции.

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