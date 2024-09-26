Россия систематически пытается запугивать Запад намеками на готовность применить ядерное оружие. На днях государство-агрессор внесло поправки в свою доктрину ядерного сдерживания. Кремль расширил категорию государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание, и дополнил перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания. Теперь РФ якобы может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, из-за запуска беспилотников на российскую территорию.

Конечно же, это очередная манипуляция. Если бы Россия действительно намеревалась применить ядерное оружие, она бы сделала это еще в марте 2022 года, когда российская так называемая специальная военная операция полностью провалилась. Все, что происходит до сих пор - это попытка Владимира Путина завершить эту войну, скажем так, с хорошим лицом при плохой игре.

Он понимает, что военным образом Украину не победить, это очевидно. Поэтому, расчет идет исключительно на принуждение Украины к капитуляции, прежде всего через прекращение американской помощи. В этом плане он использует настроения, которые существуют в американском истеблишменте, который боится ядерной риторики.

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Многие из американцев, в том числе в администрации Джозефа Байдена, находятся в определенных иллюзиях: что Россия до сих пор живет как во времена Холодной войны. Поэтому они очень реагируют на такую риторику, а Путин постоянно подогревает реакции, используя слово "ядерный". Происходит давление на американские политические группы, чтобы они прекратили помощь Украине. Другого способа у российского диктатора заставить Украину к капитуляции нет.

Однако, сколько бы россияне не меняли свою ядерную доктрину, суть не изменится. Если РФ начнет применять ядерное оружие против неядерных государств, это откроет "ящик Пандоры" и приведет к глобальной катастрофе. Против этого выступает Китай и другие страны "ядерного клуба". Ведь они понимают, что ядерное оружие имеет смысл, пока оно не применено. Когда его применят, оно потеряет свой смысл сдерживания. И тогда уже будет совсем не до каких-то политических комбинаций.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание: какие бы изменения Россия не вносила в ядерную доктрину, она не показала эффективность своих ядерных сил. Провалы произошли и на оперативном уровне (на фоне визита президента Владимира Зеленского в США была попытка продемонстрировать, мол, Штатам нужно бояться российского ядерного удара, у нас есть межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат"), и на стратегическом уровнях (если уж вспоминаем о китайских интересах давления на США в глобальной игре). Недавний запуск ракеты "Сармат" имел целью показать политическим элитам в США, что не стоит принимать решение о возможности ударов по российской территории американским оружием. Но "Сармат" взорвался на стартовой площадке. Это означает, что Путин не привел достаточно аргументов, чтобы Байден не принимал упомянутое решение. То есть, вся эта ядерная доктрина - это блеф и шантаж России.

И следует понимать, что Москва никогда не прекратит этот ядерный шантаж. Ведь это - единственный инструмент Кремля, с помощью которого он еще как-то может влиять на США, на глобальную ситуацию. Больше у россиян ничего нет. Нет вооруженных сил, которые могли бы вести боевые действия против НАТО. Поэтому, единственный предохранитель такого развития событий для РФ - ядерное оружие.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам