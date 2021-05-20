Американский президент показал, что относится к российской "трубе" в обход Украины лучше, чем к газопроводу, который должен был принести пользу США.

Президент Джо Байден жестко говорил о Владимире Путине. Но его политическая реакция была неоднозначной. На этой неделе решение по санкциям против газопровода "Северного потока-2" дает еще больше причин для беспокойства.

Об этом в редакционной статье пишет Wall Street Journal. Во вторник Госдепартамент прислал Конгрессу отчет о том, кто окажется под санкциями из-за участия в строительстве ГТС в обход Украины. Энтони Блинкен во время назначения его на должность Госсекретаря заверил, что готов "сделать все, что только возможно, чтобы остановить "Северный поток-2". Оказалось, что это не совсем правда.

Читайте также"Подарок Путину": в Сенате США раскритиковали решение о санкциях против "Северного потока-2"Администрация Байдена взяла на прицел российские корабли, прокладывающие газопровод. Но компания, которая управляет "Северным потоком-2", а также ее генеральный директор, избегут санкций. Госдепартамент признает, что компания Nord Stream 2 AG и ее лидер - бывший агент "Штази" - заслужили санкции. Однако Вашингтон отказывается наказывать друга Владимира Путина "во имя национальных интересов США".

"За такие шаги СМИ утверждали, что Дональд Трамп может быть российским агентом", - пишет издание.

Решение основано на утверждении, что Байден не хочет разрушать отношения с правительством Германии, которое упорно поддерживает "Северный поток-2". Но это перекручивание. В США против газопровода выступают обе партии. А в апреле Европарламент призвал остановить проект. Поэтому именно Германия должна бояться испортить отношения с Вашингтоном и всей Европой.

Читайте такжеSüddeutsche: Байден попросит высокую цену за "Северный поток-2"Газопровод даст дешевую энергию, но углубит европейскую зависимость от газа России. Это геополитическая халатность, учитывая угрозу, исходящую от реваншистской внешней политики Москвы. Также "Северный поток-2" вознаграждает Путина, который продолжает преследовать диссидентов, бросил в тюрьму Алексея Навального и угрожает суверенитету соседних стран. Именно поэтому такие страны, как Польша, готовы платить больше, чтобы только не пользоваться российским газом. Хотя они и куда беднее, чем Германия.

Одним из первых официальных распоряжений Байдена было закрыть газопровод Keystone XL между Канадой и США, который должен был улучшить американскую энергетическую безопасность. Поэтому получается, что он относится к "трубе", которая усилит российское влияние и принесет доходы Кремлю, лучше, чем к проекту, который пойдет на пользу Америке.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Разрешение на прокладку опротестовали Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), но в начале апреля ведомство отклонило возражения экологов "после тщательного их изучения", оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода.

После этого DUH и NABU сообщили о подаче иска против завершения строительства газопровода "Северного потока - 2" в административный суд Гамбурга.

17 мая 2021 года Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока-2" в своих водах.

18 мая 2021 года немецкие экологи заявили о том, что намерены через суд остановить строительство "Северного потока-2".

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Перевод: Лесь Дымань